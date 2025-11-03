Allenamento Juve pre Sporting Lisbona LIVE | tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO
di Marco Baridon Allenamento Juve pre Sporting Lisbona: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del quarto match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano lo Sporting Lisbona domani nel quarto match di Champions League. Dopo il 4-4 all’esordio col Borussia Dortmund, il 2-2 contro il Villarreal e la sconfitta per 1-0 col Real Madrid, la squadra di Luciano Spalletti cerca la prima vittoria europea. Questo pomeriggio, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 15. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
