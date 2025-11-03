Allegri ricorda Galeone | Dopo mezz'ora di allenamento con lui avevo capito che era diverso
Dopo Milan-Roma Allegri si lascia andare a un omaggio per Galeone, morto oggi a 84 anni: "Mi ha insegnato molto, i principi della fase difensiva li ho imparati tutti da lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Oggi, primo novembre, a Pianura, l’oratorio ha celebrato la festa di Ognissanti all’insegna della gioia, proprio come ci ricorda don Bosco: la santità consiste nell'essere sempre allegri, ma anche nel fare sempre e bene il proprio dovere e aiutare gli altri Gonfi - facebook.com Vai su Facebook
Quindi mancano 58 punti. Allegri ricorda la via al suo Milan: l’obiettivo è la Champions League - X Vai su X
Allegri e Gasperini, lacrime in ritiro: la loro partita più triste dopo la morte di Galeone - Se ne va un allenatore, ma soprattutto un uomo, decisivo per la carriera degli allenatori che stasera si sfideranno in Milan- Riporta msn.com
Allegri sincero dopo Milan-Roma: "Nei primi 35 minuti dovevamo andare in svantaggio" - L'analisi del tecnico rossonero che ricorda anche il suo maestro Galeone: "Dopo l'1- Scrive msn.com
Morto Giovanni Galeone, il palmares del mentore di Allegri - Tragedia nel mondo del calcio, scompare Giovanni Galeone: allenatore di grande fama, aveva fatto da mentore ad Allegri, la sua carriera ... Secondo temporeale.info