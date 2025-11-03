Allegri | La Roma avrebbe meritato il vantaggio poi ci siamo sistemati Galeone? Per me questa è una giornata triste mi ha insegnato tanto

3 nov 2025

Allegri: «La Roma avrebbe meritato il vantaggio, poi ci siamo sistemati. Galeone? Per me questa è una giornata triste». Parla il tecnico del Milan. Intervenuto a  DAZN  dopo  Milan-Roma 1-0,  Massimiliano Allegri, tecnico dei  rossoneri, ha dichiarato: MILAN ROMA –  « I primi 35 minuti la Roma meritava assolutamente il vantaggio. Noi non riuscivamo a giocare e abbiamo sbagliato tecnicamente tutto quello che c’era da sbagliare. Eravamo sotto una grande pressione, secondo me bisogna abbassare De Winter o Bartesaghi per far fare più strada a quelli che ci davano pressione. Così non è stato. Poi una volta andati in vantaggio ci siamo disposti meglio in fase difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri: «La Roma avrebbe meritato il vantaggio, poi ci siamo sistemati. Galeone? Per me questa è una giornata triste, mi ha insegnato tanto»

