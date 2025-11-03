Allegri dopo Milan-Roma | Nei primi 35? abbiamo sbagliato troppo tecnicamente Sul rigore …
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Allegri e Gasperini, lacrime in ritiro: la loro partita più triste dopo la morte di Galeone - facebook.com Vai su Facebook
Allegri dopo Atalanta-Milan: "L'importante è crescere con la consapevolezza del percorso che stiamo facendo" - X Vai su X
Pagelle Milan Roma: i voti ai giocatori rossoneri - Roma: cronaca, risultato finale e pagelle della squadra di Max Allegri dopo la partita di campionato giocata a San Siro. Da milanlive.it
Il Milan vince di corto muso, Roma ko: Pavlovic gol, Dybala sbaglia un rigore, Allegri aggancia Gasperini - Al 10' Ndicka sfiora il palo con un colpo di testa, mentre al 17' è Dybala ad andare vicino all'1- Lo riporta tuttosport.com
Gasperini diretta dopo Milan-Roma: interviste e conferenza stampa LIVE - Terza sconfitta in campionato per i giallorossi, che perdono l'occasione per volare in testa alla classifica: tutte le dichiarazioni del tecnico in tempo reale ... Scrive corrieredellosport.it