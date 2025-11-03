Allegri | Dopo 35' abbiamo svoltato Poi si emoziona per Galeone | Per me è una giornata triste

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max dopo Milan-Roma: "Abbiamo sbagliato tutto nella prima parte, poi è cambiata la partita. Nell'intervallo ho cambiato e ho messo il centrocampo a quattro. Leao e Nkunku? Bene, possono solo migliorare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

allegri dopo 35 abbiamo svoltato poi si emoziona per galeone per me 232 una giornata triste

© Gazzetta.it - Allegri: "Dopo 35' abbiamo svoltato". Poi si emoziona per Galeone: "Per me è una giornata triste"

Scopri altri approfondimenti

Allegri: "Dopo 35' abbiamo svoltato". Poi si emoziona per Galeone: "Per me è una giornata triste" - Roma: "Abbiamo sbagliato tutto nella prima parte, poi è cambiata la partita. Da msn.com

allegri dopo 35 abbiamoAllegri sincero dopo Milan-Roma: "Nei primi 35 minuti dovevamo andare in svantaggio" - L'analisi del tecnico rossonero che ricorda anche il suo maestro Galeone: "Dopo l'1- Lo riporta msn.com

allegri dopo 35 abbiamoUltim’ora Allegri, clamorosa decisione dopo Milan-Pisa - Dopo il pareggio contro il Pisa, Massimiliano Allegri elabora una nuova strategia. Secondo diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Allegri Dopo 35 Abbiamo