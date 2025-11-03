Allegri ammette | Nei primi 35 minuti la Roma meritava assolutamente il vantaggio! Giocare a San Siro non è facile ai ragazzi ho chiesto una cosa

Inter News 24 L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera contro la Roma in campionato. Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Milan Roma, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha parlato così. MILAN ROMA – « I primi 35 minuti la Roma meritava assolutamente il vantaggio. Noi non riuscivamo a giocare e abbiamo sbagliato tecnicamente tutto quello che c’era da sbagliare. Eravamo sotto una grande pressione, secondo me bisogna abbassare De Winter o Bartesaghi per far fare più strada a quelli che ci davano pressione. Così non è stato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allegri ammette: «Nei primi 35 minuti la Roma meritava assolutamente il vantaggio! Giocare a San Siro non è facile, ai ragazzi ho chiesto una cosa»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Prendendo un top allenatore, la Juventus ammette che persino l’ultimo criticatissimo Allegri aveva tenuto la barra dritta meglio di Thiago Motta e Tudor - facebook.com Vai su Facebook

"#Allegri" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Allegri “Roma prima con merito, Leao non al 100% ma è recuperato” - MILANO (ITALPRESS) – “Domani sarà una partita bella da giocare, la Roma sta facendo molto bene, Gasperini ha dato un’impronta caratteriale e tattica come all’Atalanta. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Allegri, Juve-Milan di cuore: "Poi si diventa patetici. Stadium, non sbaglio panchina perché..." - Passato e presente che si incrociano, una vita in panchina col rosso e il bianco ad alternarsi al nero, le due squadre che più ha rappresentato che si trovano di fronte. Riporta tuttosport.com

Allegri e la proposta alla Serie A per far dormire i calciatori: "Giochiamo alle 20 le partite serali" - Il Milan di Massimiliano Allegri arriva alla prima sfida dopo la sosta per le partite delle nazionali di ottobre contro la Fiorentina senza pedine fondamentali come Estupinan e soprattutto Pulisic e ... Si legge su corrieredellosport.it