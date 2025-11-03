All’azienda irpina Rubicondo il premio Campione della crescita 2026
Approda in Campania il Premio Campioni della Crescita 2026: l’azienda Rubicondo di Avellino, tra le imprese leader del proprio settore sull’intero territorio nazionale, si è infatti aggiudicato il prestigioso riconoscimento del quotidiano la Repubblica. Il premio, giunto all’ottava edizione, è attribuito alle aziende italiane che registrano la maggiore espansione, attraverso uno studio effettuato dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (Itqf), con valutazione del fatturato su base quadriennale e del numero di addetti impiegati, che viene pubblicato annualmente da Affari & Finanza di Repubblica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
