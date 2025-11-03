All’arme | un lavoro coreografico per sei danzatori
In questo lavoro coreografico per sei danzatori, Panzetti ?Ticconi intraprendono un viaggio che?parte dal potenziale ritmico del passo?umano, esplorando il potere persuasivo del movimento?sincronizzato e?collettivo. Traendo ispirazione dal vocabolario coreografico militare, si?addentrano. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
