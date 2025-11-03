Allarme Sicurezza a Veroli Papetti FdI chiede una videosorveglianza capillare su tutto il territorio

Frosinonetoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tema della sicurezza urbana torna prepotentemente al centro del dibattito politico a Veroli (Frosinone). Il consigliere comunale Cristiano Papetti di Fratelli d’Italia (FdI) lancia un duro attacco all'Amministrazione, denunciando una crescente sensazione di insicurezza tra i cittadini e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

L'allarme sicurezza a Catania, interviene la Commissione nazionale antimafia - Altri video L'allarme sicurezza a Catania, interviene la Commissione nazionale antimafia Domani riunione del comitato ordine e sicurezza in città. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Sicurezza Veroli Papetti