Allarme Salmonella ritirate uova fresche dai supermercati in tutta Italia | Non mangiatele
Il Ministero della Salute ha emesso un allarme alimentare di fondamentale importanza per la tutela della salute pubblica, disponendo l’immediato richiamo dal commercio di specifici lotti di uova fresche biologiche a causa di un potenziale e grave rischio microbiologico. Il pericolo individuato, che ha portato al ritiro precauzionale del prodotto dagli scaffali, è la sospetta contaminazione da salmonella. Questo richiamo, uno dei tanti che periodicamente vengono disposti a garanzia della sicurezza dei consumatori, riguarda in particolare le uova commercializzate a marchio “L’uovo d’oro” e ha generato due distinti avvisi pubblicati sul portale ufficiale del Ministero dedicato alle allerte alimentari e ai richiami. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
