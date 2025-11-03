Allarme per i tagli all' Iit | 10 milioni e rischio 200 ricercatori in meno cosa sta succedendo

Genovatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riduzione dei fondi da 100 a 85 milioni di euro, con il rischio di perdere oltre 200 ricercatori, cioè il 15% del personale: è allarme sui tagli previsti nella manovra finanziaria del governo ai danni dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Questa mattina, in occasione delle audizioni in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Allarme sull'Iit, altri 15 milioni di tagli dalla nuova Finanziaria: "Decisione miope" - "I tagli nella manovra finanziaria al finanziamento dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova sono incomprensibili, parliamo di un gioiello della ricerca applicata italiana, un centro che ...

