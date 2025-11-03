Allarme per i tagli all' Iit | 10 milioni e rischio 200 ricercatori in meno cosa sta succedendo
Riduzione dei fondi da 100 a 85 milioni di euro, con il rischio di perdere oltre 200 ricercatori, cioè il 15% del personale: è allarme sui tagli previsti nella manovra finanziaria del governo ai danni dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Questa mattina, in occasione delle audizioni in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Allarme per i tagli all'Iit, Salis: "15 milioni e 200 ricercatori in meno, il governo riveda la scelta" ift.tt/lxiyFmM - X Vai su X
L’allarme dei sindacati: “Rischiamo di arrivare al taglio delle prestazioni” - facebook.com Vai su Facebook
Allarme sull’Iit, altri 15 milioni di tagli dalla nuova Finanziaria: “Decisione miope” - “I tagli nella manovra finanziaria al finanziamento dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova sono incomprensibili, parliamo di un gioiello della ricerca applicata italiana, un centro che ... Riporta msn.com
Matteo Garrone lancia l’allarme: “I tagli danneggiano il cinema” - Produttore del nuovo film di Nunzia De Stefano, il regista di Gomorra denuncia: “Ingiusto che a pagare siano gli artisti onesti” ... Come scrive msn.com
Verdone sui tagli al cinema: salvare le produzioni indipendenti - (askanews) – “Io per quel che riguarda i tagli devono dire che devono stare molto attenti a una cosa: non si possono criminalizzare tutte le produzioni indipendenti, perché se tu crimina ... Come scrive askanews.it