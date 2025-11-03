Allarme lanciato in casa Napoli | De Laurentiis imbronciato cosa sta succedendo

È una decima giornata di Serie A che il Napoli chiude da primo posto in classifica: ha contorni ancor più positivi il pareggio, a reti bianche, dello stadio Diego Armando Maradona contro il Como, considerato il punto che separa i campioni d’Italia in carica dal gruppo inseguitori. Tuttavia, non mancano gli spunti di riflessione in casa azzurra, con gli infortuni che tengono con il fiato sospeso i tifosi: in vista dell’ Eintracht Francoforte, anche Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola (sostituiti nel corso della sfida contro la compagina allenata da Cesc Fabregas) sono a rischio. Uno scenario che viene evidenziato dal giornalista Antonio Corbo sulle colonne de La Repubblica edizione Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

