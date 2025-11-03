Allarme caravelle portoghesi su una spiaggia del Regno Unito

In Galles sono state trovate numerose caravelle portoghesi sulla spiaggia di Aberavon. Le autorità locali invitano a non toccarle: sono urticanti come le meduse anche da morte. Avvistamenti sporadici di questa specie sono avvenuti negli ultimi anni anche in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

