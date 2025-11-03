Allarme bomba su una nave da crociera | simulazione per testare la sicurezza portuale

OTRANTO – Un’esercitazione di security portuale si è svolta oggi, lunedì 3 novembre, nel porto di Otranto, simulando la presenza di un ordigno esplosivo a bordo di una nave passeggeri. L’attività, coordinata dalla prefettura di Lecce e gestita sul campo dalla capitaneria di porto di Gallipoli in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

