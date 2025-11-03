All' Archivio di Stato di Napoli la presentazione del libro Mai avrei immaginato di Wanda Danzi Bellocchio

Napolitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno 14 novembre alle ore 16 presso l'Archivio di Stato, si terrà la presentazione del libro "Mai avrei immaginato" di Wanda Danzi Bellocchio. Dialogheranno con l'autrice:Luca Fella TrapaneseBruno BrindisiFumettista disegnatore Tex e Dylan DogMaurizio BertolottoGarante della Persona con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

“Guida ai Fondi dell’Archivio Storico del Banco di Napoli”, domani la presentazione - Uno strumento di ricerca e di orientamento per la consultazione di un complesso documentale, che riflette e implica il portato di una storia lunga cinque secoli. Secondo ilmattino.it

Archivio di Stato di Napoli, via a “Dialoghi sonori” - L’Archivio di Stato di Napoli ospita la rassegna “Dialoghi Sonori – Libri e Musica in Archivio”, un'iniziativa frutto del supporto della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Come scrive ilmattino.it

Archivio di Stato di Napoli - L’Archivio di Stato di Napoli provvede alla conservazione, alla tutela e alla promozione del patrimonio documentario e ne favorisce la fruizione da parte degli studiosi e dei cittadini. exibart.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Archivio Stato Napoli Presentazione