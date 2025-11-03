All' Archivio di Stato di Napoli la presentazione del libro Mai avrei immaginato di Wanda Danzi Bellocchio

Il giorno 14 novembre alle ore 16 presso l'Archivio di Stato, si terrà la presentazione del libro "Mai avrei immaginato" di Wanda Danzi Bellocchio. Dialogheranno con l'autrice:Luca Fella TrapaneseBruno BrindisiFumettista disegnatore Tex e Dylan DogMaurizio BertolottoGarante della Persona con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

