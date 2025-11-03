All’Almagià di Ravenna Specie di spazi di gruppo nanou tre giorni di incontri pubblici dj set e azioni performative
All’Almagià di Ravenna da martedì 4 a giovedì 6 novembre una tre giorni di incontri pubblici, dj set e azioni performative nell’ambito del festival Schiusa 2025. I’m not human at all è un progetto di tre giorni di gruppo nanou (Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci) che intreccia incontri, dj set e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
