Allagamento alla Prampolini scuola chiusa
Allagamento nella scuola media Prampolini di Latina. Questa mattina, quando i collaboratori scolastici sono entrati nel plesso, si sono resi conto che la situazione era particolarmente grave. Il primo piano del plesso, infatti, era completamente allagato e l'acqua si era infiltrata anche nel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
