Alla scoperta di Manifesto | visite guidate speciali a Xnl

Ilpiacenza.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da giovedì 6 novembre 2025, Xnl Piacenza - Centro per l’arte contemporanea, il cinema, il teatro e la musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano - propone un ciclo di visite guidate speciali e gratuite in occasione della mostra Manifesto di Julian Rosefeldt, in corso fino al 25. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

XNL Arte VISITE GUIDATE: MANIFESTO di Julian Rosefeldt - A partire da giovedì 6 novembre 2025, XNL Piacenza – Centro per l’arte contemporanea, il cinema, il teatro e la musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano – propone un ciclo di visite guidate ... Secondo politicamentecorretto.com

Alla scoperta dei luoghi francescani in Lombardia: tornano le visite guidate - Ritornano le visite nei luoghi francescani di Lombardia, a ottocento anni dalla stesura del Cantico delle Creature. Segnala ilgiorno.it

Novità: visite guidate. Alla scoperta delle Grotte. Cardeto, gita in quota - La suggestione delle grotte del Passetto al centro del programma di visite guidate, la novità più interessante per quanto riguarda l’edizione 2025 della Festa del Mare. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Manifesto Visite Guidate