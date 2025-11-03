Alla Fondazione Beyeler fino al 25 gennaio 2026
B asilea, 3 nov. (askanews) – Yayoi Kusama è una delle artiste più note al mondo oggi e le sue mostre registrano sempre grande affluenza di pubblico. Non fa eccezione in questo senso anche l’imponente retrospettiva che le dedica la Fondation Beyeler di Basilea, organizzata in stretta collaborazione con l’artista giapponese e il suo studio. Un percorso che parte dagli acquerelli e dai dipinti giovanili degli anni Cinquanta, opere poco note al grande pubblico, realizzati a Matsumoto, città natale di Kusama, che offrono un punto di partenza interessante per quello che accadrà dopo nel suo lavoro. L’arte di Yayoi Kusama. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Fondazione Beyeler, in mostra Vija Celmins fino a settembre