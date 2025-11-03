Alla Fei World Cup di Lione Bucci resta a secco Verona test azzurro
Niente punti per Piergiorgio Bucci (Hantano) ieri nella tappa di Lione della Fei World Cup: un errore al "base" lo ha piazzato 17°, fuori dal barrage vinto "in casa", col tempo più veloce di quattro doppi netti (39 partenti), da Olivier Perreau (GL Events Dorai d’Aguilly), davanti a Julien Epaillard (Fringan de Vesquerie) e Antoine Ermann (Floyd de Pres). Altro unico doppio zero l’irlandese Allen (Qonquest de Rigo). Un podio occupato per intero dai cavalieri francesi in sella a tre cavalli di razza sèlle-francais sono l’ennesima dimostrazione di consistenza dell’equitazione e dell’allevamento d’Oltralpe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
NRHA European Derby 2025: Anna-Maria Zehetbauer regina di Lione! All’Equita Lyon, l’amazzone austriaca trionfa con SS Pretty Nifty, conquistando il titolo Non Pro Level 4 e un premio da $98.790. Una vittoria impeccabile che conferma il suo dominio n - facebook.com Vai su Facebook
IIC Lione@IICLione (@IICLyon) / Posts - X Vai su X
Alla Fei World Cup di Lione. Bucci resta a secco. Verona test azzurro - Niente punti per Piergiorgio Bucci (Hantano) ieri nella tappa di Lione della Fei World Cup: un errore al "base" ... Segnala msn.com
Equitazione: Olivier Perreau vince a Lione nella Jumping World Cup. Dominio francese - 2026, che si è conclusa pochi minuti fa a Lione, ha visto il movimento del salto ostacoli francese ... Come scrive oasport.it
Equitazione: Justin Verboomen va a segno anche nel Freestyle del dressage a Lione - Dopo essersi imposto ieri nel Grand Prix della seconda tappa della FEI Dressage World Cup 2025- Secondo oasport.it