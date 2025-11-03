Niente punti per Piergiorgio Bucci (Hantano) ieri nella tappa di Lione della Fei World Cup: un errore al "base" lo ha piazzato 17°, fuori dal barrage vinto "in casa", col tempo più veloce di quattro doppi netti (39 partenti), da Olivier Perreau (GL Events Dorai d’Aguilly), davanti a Julien Epaillard (Fringan de Vesquerie) e Antoine Ermann (Floyd de Pres). Altro unico doppio zero l’irlandese Allen (Qonquest de Rigo). Un podio occupato per intero dai cavalieri francesi in sella a tre cavalli di razza sèlle-francais sono l’ennesima dimostrazione di consistenza dell’equitazione e dell’allevamento d’Oltralpe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alla Fei World Cup di Lione. Bucci resta a secco. Verona test azzurro