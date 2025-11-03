Alla Fameccanica di San Giovanni Teatino la Fim-Cisl si conferma la prima organizzazione sindacale
Alle elezioni per il rinnovo delle Rsu e Rsl alla Fameccanica di San Giovanni Teatino, tra le principali realtà industriali del gruppo Angelini Industries, la Fim Cisl ha vinto con il 56% dei voti, conquistando tre i seggi Rsu e i due Rls. Tra gli eletti, i più votati in assoluto sono stati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
