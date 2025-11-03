Alla biblioteca comunale Ceccarelli in programma sei appuntamenti dedicati ai bambini dai 12 ai 35 mesi
La biblioteca comunale Ceccarelli di Gatteo propone, a partire da martedì 4 novembre, un nuovo ciclo di laboratori dedicati ai bambini dai 12 ai 35 mesi, a cura del Centro per le famiglie Asp Rubicone.“Un’iniziativa - si legge in una nota - pensata per offrire ai più piccoli momenti di gioco e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
Da novembre a maggio riprendono gli orari invernali della Biblioteca Comunale “Angelo Rocca” e del Centro Culturale San Francesco. Lunedì: 9:00-12:00* / 15:30-18:30* Martedì: 9:00-12:00* / 15:30-18:30 Mercoledì: 9:00-12:00 / 15:30-18:30* Gio - facebook.com Vai su Facebook
M’illumino di meno in biblioteca - La biblioteca comunale Ceccarelli, già promotrice in passato... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Pimpa e Pippi in biblioteca - La biblioteca comunale Giuseppe Ceccarelli di Gatteo aderisce all’iniziativa ’Il Maggio dei Libri’ con un doppio appuntamento dedicato ai bambini in compagnia di due grandi icone della letteratura per ... Secondo ilrestodelcarlino.it