Alexandra Saint Mleux chi è la fidanzata e futura sposa di Charles Leclerc
Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux saranno presto sposi. Il pilota monegasco della Ferrari in F1 e la storica dell’arte lo hanno annunciato con un post condiviso sui rispettivi profili Instagram recante la scritta «Mr² & Mrs. Leclerc» seguita dalle emoji del cuore e dell’anello. Ad aggiungere tenerezza alla notizia è stato il coinvolgimento del cagnolino Leo, messaggero della proposta di matrimonio con la targhetta «Dad wants to marry you» (Papà vuole sposarti) consegnata alla futura sposa. Tante le congratulazioni, dalla Scuderia di Maranello al compagno di box Lewis Hamilton, passando per l’ex ferrarista Carlos Sainz e il cantante Charlie Puth. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondisci con queste news
Charles Leclerc sposerà la compagna Alexandra Saint Mleux. La proposta di matrimonio ufficiale è arrivata poche ore fa e ha visto il tenero coinvolgimento di Leo, il cagnolino di famiglia. - facebook.com Vai su Facebook
«Mr². & Mrs. Leclerc», il pilota Ferrari annuncia le nozze con Alexandra Saint Mleux: la proposta con il cagnolino-testimone e il tappeto di rose rosse - X Vai su X
Charles Leclerc annuncia le nozze: l’amore con Alexandra Saint Mleux corre veloce - Nessuna data, nessun luogo per le nozze: Leclerc e Saint Mleux si limitano a un gesto, lasciando che siano i simboli – l’anello, le mani intrecciate, lo sguardo complice – a parlare per loro. Come scrive giornalelavoce.it
Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sposano: la proposta da sogno del pilota Ferrari - Charles Leclerc, pilota Ferrari, ha chiesto la mano della fidanzata Alexandra Saint Mleux. Scrive quilink.it
Leclerc et Saint Mleux : Un Amour en Pôle Position - Charles Leclerc a annoncé son mariage avec Alexandra Saint Mleux via les réseaux sociaux. Secondo ilmessaggero.it