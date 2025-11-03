Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux saranno presto sposi. Il pilota monegasco della Ferrari in F1 e la storica dell’arte lo hanno annunciato con un post condiviso sui rispettivi profili Instagram recante la scritta «Mr² & Mrs. Leclerc» seguita dalle emoji del cuore e dell’anello. Ad aggiungere tenerezza alla notizia è stato il coinvolgimento del cagnolino Leo, messaggero della proposta di matrimonio con la targhetta «Dad wants to marry you» (Papà vuole sposarti) consegnata alla futura sposa. Tante le congratulazioni, dalla Scuderia di Maranello al compagno di box Lewis Hamilton, passando per l’ex ferrarista Carlos Sainz e il cantante Charlie Puth. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Alexandra Saint Mleux, chi è la fidanzata e futura sposa di Charles Leclerc