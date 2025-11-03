Alessandro Venturelli scomparso la mamma | In 60 mi hanno chiamato per dirmi che l'hanno visto a Torino

A Fanpage.it parla la mamma di Alessandro Venturelli, il 20enne scomparso da Sassuolo nel 2020 e mai più trovato: "Almeno 60 persone mi hanno chiamato da sabato ad oggi. Dicono di aver visto mio figlio a Torino". 🔗 Leggi su Fanpage.it

