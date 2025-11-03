Alessandro Caputo il maestro di sci milanese disperso in Nepal Tentava la scalata del Panbari con altri due alpinisti

Milano, 3 novembre 2025 – Ore di apprensione per le ricerche di due alpinisti italiani dispersi in Nepal da sabato 1 novembre. La notizia della loro scomparsa è stata resa nota dai funzionari del turismo di Kathmandu, secondo cui gli scalatori Stefano Farronato (di Bassano del Grappa) e il maestro di sci milanese Alessandro Caputo stavano tentando di scalare la montagna Panbari, alta 6.887 metri, nel Nepal occidentale. I due erano insieme al capo gruppo Valter Perlino, di Pinerolo (Torino) che ha lanciato l'allarme dopo essere rimasto al campo base a causa di un malore e salvato ieri da un elicottero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alessandro Caputo, il maestro di sci milanese disperso in Nepal. Tentava la scalata del Panbari con altri due alpinisti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Due alpinisti italiani, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, risultano dispersi in Nepal - facebook.com Vai su Facebook

Alpinisti italiani dispersi in Nepal, in corso le ricerche di Stefano Farronato e Alessandro Caputo - X Vai su X

Chi sono i due italiani dispersi in Nepal sull'Himalaya: c'è un maestro di sci che ha studiato a Milano - Con un terzo italiano stavano tentando la scalata del Panbari, una meta ambita e rara ... Si legge su milanotoday.it

Alpinisti italiani dispersi in Nepal, in corso le ricerche di Stefano Farronato e Alessandro Caputo - Sono in corso in Nepal le ricerche di due alpinisti italiani scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6. Riporta fanpage.it

Alpinisti italiani Stefano Farronato e Alessandro Caputo dispersi sull'Himalaya in Nepal sul Monte Panbari - Stefano Farronato e Alessandro Caputo sono i due alpinisti italiani dispersi sull'Himalaya. Si legge su virgilio.it