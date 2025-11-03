Forlì, 3 novembre 2025 – Da rifiuto destinato all’inceneritore a materiale termo-isolante, o di imbottitura per piumini, giubbotti, peluche o divani. È questa la seconda vita dei mozziconi di sigarette offerta dal progetto ‘Riciccami’, un’iniziativa che vede Alea Ambiente e i tredici Comuni soci in prima linea accanto alla ‘startup’ Human Maple. Un connubio che mira ad alzare l’attenzione su questo rifiuto, tanto diffuso visto che si trova quasi ovunque, quanto dannoso per l’ambiente, e che può invece essere riciclato quasi completamente. Imbottitura per giubbotti o divani dalle sigarette: ecco come funziona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alea pronta a riciclare anche le sigarette, nascerà imbottitura per giubbotti o divani