Alberto Stasi è innocente come me Sono stato assolto definitivamente ma molti continuano a pensare che l’abbia fatta franca | lo sfogo di Raffaele Sollecito
Sono innocente come Alberto Stasi. Raffaele Sollecito torna a parlare del delitto di Meredith Kercher avvenuto il 2 novembre di 18 anni fa, paragonandosi a colui che agli atti rimane l’assassino di Chiara Poggi. E come per il delitto di Garlasco che sembra da un giorno all’altro riaprirsi con nuovi possibili sospettati della morte della studentessa pavese, anche per l’uccisione della studentessa americana nel 2007 a Perugia, si è tornato a parlare di nuovi indiziati per la sua morte. È stato il magistrato che all’epoca coordinò le indagini, Giuliano Mignini, a dichiarare alla Stampa: “Una fonte che ritengo affidabile mi ha fatto il nome di un individuo, mai preso in considerazione prima d’ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
