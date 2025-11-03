Alberto Genovese è irriconoscibile quasi trasfigurato prosciugato dal veleno | i festini di Terrazza Sentimento diventano una docu-serie per Netflix

I festini milanesi di Alberto Genovese diventano una docu-serie. Arriva mercoledì 5 novembre su Netflix “Terrazza Sentimento”, 3 episodi che ripercorrono la vicenda dell’imprenditore noto come “il re delle startup” finito in manette nell’autunno 2020 per aver drogato e violentato una 18enne durante una festa nel suo attico con vista sul Duomo di Milano. Un avvenimento, questo, che occupò a lungo le pagine della cronaca nostrana e che portò alla luce una realtà sommersa fatta di droga, potere e abusi. La serie Netflix non si ferma al processo, ma – come scrive il “Corriere della Sera” che l’ha vista in anteprima – “ricostruisce il crollo di un uomo e, insieme, quello di un’intera mitologia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

