Alberto Belli Paci figlio di Liliana Segre entra nel centrodestra e aderisce a Forza Italia | a sinistra troppi antisemiti

Alberto Belli Paci, figlio di Liliana Segre, aderisce a Forza Italia. Il primogenito della senatrice a vita e dell’avvocato missino Alberto Belli Paci, nelle prossime ore avrà un incontro con il segretario nazionale azzurro, Antonio Tajani. “Sono un liberale e dopo l’esperienza del Terzo Polo, che ho contribuito a fondare, ho deciso di sposare il progetto di Forza Italia”, dice Belli Paci al Corriere.it per poi spiegare la sua esperienza politica: ”Da molti anni sono impegnato nel progetto di Rondine, la cittadella della pace di Arezzo visitata anche dal capo dello Stato. Credo nel dialogo e da sempre mi batto contro i discorsi d’odio e l’antisemitismo “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

