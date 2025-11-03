Alberto Belli Paci figlio di Liliana Segre entra in Forza Italia | Sono un liberale Ecco come ha reagito mia madre

Alberto Belli Paci, figlio primogenito della senatrice a vita Liliana Segre, è entrato in Forza Italia. La conferma è arrivata dal diretto interessato, che ha concesso un’intervista al Corriere della Sera per spiegare la sua scelta. « Sono un liberale e dopo l’esperienza del Terzo Polo, che ho contribuito a fondare, ho deciso di sposare il progetto di Forza Italia. Credo nel dialogo e da sempre mi batto contro i discorsi d’odio e l’ antisemitismo », spiega Belli Paci. Manager nel campo dell’export, 72 anni, Belli Paci ci tiene a precisare che non vuole essere visto solo come il figlio di Liliana Segre. 🔗 Leggi su Open.online