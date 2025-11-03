Albero crolla al Vomero e schiaccia le auto paura nella traversa di piazza Medaglie d'Oro

Crolla un albero al Vomero e schiaccia le auto. Il cedimento in via Libroia, nei pressi dell'ospedale Santobono. I cittadini: "Poteva essere una strage". 🔗 Leggi su Fanpage.it

