Al volante con tasso alcolemico due volte oltre il limite | denuncia e ritiro di patente a un automobilista
Durante lo scorso fine settimana, in concomitanza con il ponte di Halloween e Ognissanti, i Carabinieri della compagnia di Cervia - Milano Marittima hanno intensificato i servizi di controllo della circolazione stradale e di prevenzione e repressione dei reati in generale, concentrandosi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altre letture consigliate
Il “pattuglione” in Garibaldi: fermati oltre 260 guidatori, ritirate 27 patenti. Il record è un tasso di 1,78. Il colonnello D’Aleo: “L’età di chi si mette al volante ubriaco si abbassa sempre di più” - facebook.com Vai su Facebook
Ubriachi alla guida provocano due incidenti stradali - Un motociclista 60enne si è schiantato contro un palo al momento di immettersi sulla statale 75 Centrale Umbra ad Assisi, mentre un 58enne al volante ha provocato di pomeriggio un tamponamento a Santa ... Si legge su umbria24.it
Ubriaco due volte il consentito: le conseguenze sono gravissime - Brutta storia in provincia di Udine, dove un ragazzo di 30 anni è stato beccato dai Carabinieri con un tasso alcolemico di ben 2 volte superiore al minimo consentito ... virgilio.it scrive
Ubriachi al volante, due nei guai - I militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Civitanova hanno ... Riporta ilrestodelcarlino.it