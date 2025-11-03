Al vial la stagione di prosa del teatro Verdi con Il gabbiano

Padovaoggi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione 2526 del Teatro Verdi parte con la nuova produzione del TSV: Il gabbiano, uno delle opere più note di?echov, che prende vita grazie al direttore artistico Filippo Dini che dirige Giuliana De Sio in questo dramma corale e graffianteQuando e doveDal 4 al 9 novembre 2025Teatro Verdi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

