Al via MODERN MRKT la mostra mercato di mobili vintage e collezionismo di Roma
Sabato 8 e domenica 9 novembre arriva in città l’inedito appuntamento del Modern Market, il nuovissimo evento dedicato unicamente al modernariato, mobili vintage, design d’autore, poster, memorabilia e collezionismo.Le due giornate si svolgeranno all’interno del San Paolo District, ex deposito. 🔗 Leggi su Romatoday.it
