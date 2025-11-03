Al via MODERN MRKT la mostra mercato di mobili vintage e collezionismo di Roma

Romatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 8 e domenica 9 novembre arriva in città l’inedito appuntamento del Modern Market, il nuovissimo evento dedicato unicamente al modernariato, mobili vintage, design d’autore, poster, memorabilia e collezionismo.Le due giornate si svolgeranno all’interno del San Paolo District, ex deposito. 🔗 Leggi su Romatoday.it

