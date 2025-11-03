Al via le visite delle scuole di Civitella al Museo dell’olio SuprEvo di Monte San Savino

Arezzo, 3 novembre 2025 – Civitella Città dell’Olio, in collaborazione con Slow Food Valdichiana e l’Oleificio Toscano Morettini di Monte San Savino, nell’ambito del Progetto Orto in Condotta di Slow Food promuove delle visite didattiche al Museo dell’Olio SuprEvo per le classi quinte delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo Martiri di Civitella. La prima uscita della classe 5B si è tenuta lunedì 3 novembre. L’Oleificio Toscano Morettini, presso SuprEvo, il museo dell’olio didattico, interattivo e sensoriale di Monte San Savino, offre infatti l’opportunità alle scuole di incontrare e conoscere il prodotto principe della dieta mediterranea: l’olio extra vergine di oliva, vera eccellenza della cultura agricola toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via le visite delle scuole di Civitella al Museo dell’olio SuprEvo di Monte San Savino

News recenti che potrebbero piacerti

+++SOLD OUT+++ Le Visite Guidate in Libreria riservate alle Scuole durante la settimana dell’edizione 2025 di #ioleggoperchè sono tutte ESAURITE!!! È peró già possibile prenotare la Visita Guidata in Libreria per altri periodi. - facebook.com Vai su Facebook

Doposcuola, servizio al via a Cusercoli e Civitella - Nella frazione è gestito dal centro educativo CreAttiva, mentre in paese è curato dalla parrocchia: un’offerta in più per le famiglie del territorio. Segnala ilrestodelcarlino.it