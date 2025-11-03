Al via la Vitiligine Week una settimana di incontri e consulenze mediche gratuite

Dal 3 all’8 novembre, in più di 35 centri dermatologici in tutta Italia, i pazienti potranno confrontarsi con medici specialisti per comprendere meglio la malattia, discutere la propria condizione e aggiornarsi sulle possibilità terapeutiche. Ecco come prenotarsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

