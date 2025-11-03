Al via i lavori per l' elisuperficie di Palazzo Adriano Aricò | Miglioriamo l' accessibilità ai servizi sanitari

Al via i lavori per la realizzazione di un eliporto a Palazzo Adriano finanziato dalla Regione Siciliana con 470 mila euro. L’obiettivo dell’opera, che sarà operativa 24 ore su 24, è di potenziare i servizi sanitari e di emergenza nel territorio dei Monti Sicani.“Con questo intervento la Regione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di costruzione del nuovo ospedale Felettino della Spezia, un presidio medico all’avanguardia per La Speizia e il levante ligure dotato di Pronto soccorso, elisuperficie, attività medica, chirurgica e specialistica - facebook.com Vai su Facebook

Lavori a Palazzo Mazzolani. Via all’ultimo stralcio - Sono in via di conclusione i primi lavori che hanno interessato Palazzo Mazzolani, sede dell’Isia in corso Mazzini a Faenza. Secondo ilrestodelcarlino.it

Firenze, al via i maxi lavori nei musei di Palazzo Pitti - Sono appena partiti gli interventi di restauro e riallestimento al primo piano della reggia, negli ambienti della Galleria Palatina e al secondo, nella ... corrierefiorentino.corriere.it scrive

Lavori a Palazzo Pitti Firenze, interventi per oltre 1 milione - Si tratta, viene spiegato in una nota, di poderosi interventi di restauro e riallestimento al primo ... Riporta ansa.it