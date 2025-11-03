Al via gli incontri dell’autunno filosofico | focus sulle piccole virtù della vita quotidiana

ANCONA – Ancona si prepara ad accogliere l’edizione 2025 dell’autunno filosofico organizzato dalla Società Filosofica Italiana – sezione di Ancona, che propone un nuovo ciclo di incontri dedicato al tema “Dentro la quotidianità: le piccole virtù «inattuali» che aiutano a vivere”. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

