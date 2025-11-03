Al via gli incontri dell’autunno filosofico | focus sulle piccole virtù della vita quotidiana

Anconatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Ancona si prepara ad accogliere l’edizione 2025 dellautunno filosofico organizzato dalla Società Filosofica Italiana – sezione di Ancona, che propone un nuovo ciclo di incontri dedicato al tema “Dentro la quotidianità: le piccole virtù «inattuali» che aiutano a vivere”. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

via incontri dell8217autunno filosofico“Sphairos”, incontri filosofici nei luoghi di Empedocle - AGRIGENTO – Quattro giorni per riflettere e ragionare, con il coinvolgimento degli studenti che avranno modo di parlare di filosofia e scienza, tra lectio, eventi e momenti di confronto, nei luoghi ch ... Secondo livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Via Incontri Dell8217autunno Filosofico