Al Teatro Nuvo lo spettacolo con Massimo Popolizio Ritorno a casa

Veronasera.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via martedì 4 novembre il Grande Teatro, la storica rassegna organizzata dal Comune di Verona in collaborazione con Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona. In cartellone otto spettacoli che propongono il meglio della produzione 2025-26. Ad inaugurare la 39esima stagione della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

teatro nuvo spettacolo massimoCagliari, Eugenio Finardi e la "Voce Umana" al Teatro Massimo - L’appuntamento è per sabato 1 novembre alle 21: in anteprima anche alcuni inediti del prossimo concept album firmato dal cantautore ... Segnala unionesarda.it

teatro nuvo spettacolo massimo“Quando un musicista ride”: doppia data per Elio al Teatro Massimo di Cagliari - Tra musica, teatro e cabaret, gli anni Sessanta (e oltre) vengono esplorati da Elio e da una band di giovanissimi virtuosi, nella reinterpretazione di una grande stagione della musica italiana e ... Si legge su unionesarda.it

teatro nuvo spettacolo massimo“Il teatro che meraviglia”, a Ventimiglia spettacoli per tutti i gusti dal 6 gennaio al 3 marzo - Da Ale e Franz agli Oblivion: una proposta culturale che trova nella varietà dei linguaggi il suo tratto distintivo ... Segnala riviera24.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Nuvo Spettacolo Massimo