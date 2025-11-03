Al Teatro Nuvo lo spettacolo con Massimo Popolizio Ritorno a casa

Prende il via martedì 4 novembre il Grande Teatro, la storica rassegna organizzata dal Comune di Verona in collaborazione con Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona. In cartellone otto spettacoli che propongono il meglio della produzione 2025-26. Ad inaugurare la 39esima stagione della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Nuove attrezzature informatiche e tecnologiche, Ventimiglia punta a valorizzare il teatro comunale Dispositivi in grado di riprodurre immagini e audio - video in alta qualità per migliorare la fruizione delle manifestazioni agli spettatori

Nuove risorse per il teatro dell'infanzia e dei giovani: il MiC si impegna nell'aiuto concreto ai piccoli teatri, presidi territoriali per i bisogni delle nuove generazioni, per diffondere cultura e partecipazione in tutta Italia. Perché il teatro accende il futuro.

Cagliari, Eugenio Finardi e la "Voce Umana" al Teatro Massimo - L'appuntamento è per sabato 1 novembre alle 21: in anteprima anche alcuni inediti del prossimo concept album firmato dal cantautore

"Quando un musicista ride": doppia data per Elio al Teatro Massimo di Cagliari - Tra musica, teatro e cabaret, gli anni Sessanta (e oltre) vengono esplorati da Elio e da una band di giovanissimi virtuosi, nella reinterpretazione di una grande stagione della musica italiana e

"Il teatro che meraviglia", a Ventimiglia spettacoli per tutti i gusti dal 6 gennaio al 3 marzo - Da Ale e Franz agli Oblivion: una proposta culturale che trova nella varietà dei linguaggi il suo tratto distintivo