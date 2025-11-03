Al Teatro Jolly E ora? con Giovanni Nanfa e Mary Cipolla

Dal 07 al 23 novembre, al Teatro Jolly di Palermo, tornano ancora una volta nei rispettivi ruoli di marito e moglie Giovanni Nanfa (Giovanni) e Mary Cipolla (Penelope) nella commedia "E ora?", commedia brillante in due tempi. Il tema, sempre attuale, è la crisi di coppia e viene affrontato con.

