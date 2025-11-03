L ’arrivo dell’autunno, oltre a foglie che cadono e temperature che calano, si caratterizza anche per alcuni tipici suoni: il colpo di tosse di un bambino, il naso che cola tra i banchi di scuola, il respiro affannato che interrompe il sonno di un neonato. Non è ancora l’influenza vera e propria a bussare alla porta, ma una folla di virus minori che si fanno largo, soprattutto tra i più piccoli e che, oggi, hanno finalmente trovato un nome più preciso: infezioni respiratorie acute. Influenza, dagli esperti il decalogo per difendere anziani e fragili X Quando il raffreddore non è più solo un raffreddore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Al momento sono 427mila gli italiani colpiti in una settimana, soprattutto bambini