Al Menti la capolista s’impone solo nel recupero Giana veleno nella coda Previtali risponde a Caferri Vicenza ringrazia Talarico

Prima il gol dell’ex Caferri, poi il bis in pieno recupero di Talarico a vanificare il momentaneo pari firmato Previtali: Giana beffata dalla capolista Vicenza. Si ferma a cinque la striscia positiva per i ragazzi di Espinal (quattro pareggi, una vittoria). Biancazzurri ancora in campo con Lamesta avanzato, a favore di un centrocampo più robusto con Pinto. Più Vicenza nella prima parte, anche se senza particolari brividi: Zenti anticipa Rauti sul più bello, per poi sventare in tuffo la sberla targata Morra. Tutto nella ripresa che si apre con il classico gol dell’ex Caferri. Premiato come miglior giocatore di ottobre dei biancorossi, sulle spalle 149 presenze dal 2021 a quest’estate in biancazzurro, l’esterno 26enne melzese insacca di prima intenzione uno schema su calcio piazzato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

