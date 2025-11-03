Al Louvre la password per entrare era ‘Louvre’ Anche io sono stato rapinato Qual era la mia password? Louvre la stessa! | la confessione ironica di Fiorello

Ilfattoquotidiano.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è apparso in video, per la prima volta, il programma radiofonico “La Pennicanza” di Fiorello e Fabrizio Biggio, in smoking da grande varietà e in uno studio completamente rinnovato. Lo show va in onda sul canale 202 del digitale terrestre. “Una cosa mai fatta prima”, ha commentato Fiorello, che ha aperto quindi la puntata alla sua maniera, riproponendo la rubrica “Vip, cantanti, attori. fate la vostra promozione chiamandomi al mio numero personale!”. E le chiamate non si fanno attendere: Gianni Morandi è il primo a rispondere, tra serietà e ironia. “Cosa devo promuovere? Vorrei promuovere il Bologna, che vada in Champions League . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

al louvre la password per entrare era 8216louvre8217 anche io sono stato rapinato qual era la mia password louvre la stessa la confessione ironica di fiorello

© Ilfattoquotidiano.it - “Al Louvre la password per entrare era ‘Louvre’. Anche io sono stato rapinato. Qual era la mia password? Louvre, la stessa!”: la confessione (ironica) di Fiorello

Leggi anche questi approfondimenti

louvre password entrare eraFurto al Louvre, falla nella sicurezza: la password era “Louvre”. Fermati “insospettabili" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Furto al Louvre, falla nella sicurezza: la password era “Louvre”. Scrive tg24.sky.it

louvre password entrare eraIl furto al Louvre e la peggiore password possibile - In passato, il Louvre avrebbe usato password molto deboli per i sistemi di videosorveglianza: così i ladri hanno colpito senza ostacoli? Come scrive punto-informatico.it

Furto al Louvre, password del server “ridicola”: clamoroso imbarazzo dopo il colpo da 88 milioni - Il museo più celebre del mondo finisce nell’occhio del ciclone non solo per il furto di gioielli di Napoleone dal valore stimato di 88 milioni di euro, ma ... Si legge su thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Louvre Password Entrare Era