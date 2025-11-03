Al Louvre la password per entrare era ‘Louvre’ Anche io sono stato rapinato Qual era la mia password? Louvre la stessa! | la confessione ironica di Fiorello

Oggi è apparso in video, per la prima volta, il programma radiofonico “La Pennicanza” di Fiorello e Fabrizio Biggio, in smoking da grande varietà e in uno studio completamente rinnovato. Lo show va in onda sul canale 202 del digitale terrestre. “Una cosa mai fatta prima”, ha commentato Fiorello, che ha aperto quindi la puntata alla sua maniera, riproponendo la rubrica “Vip, cantanti, attori. fate la vostra promozione chiamandomi al mio numero personale!”. E le chiamate non si fanno attendere: Gianni Morandi è il primo a rispondere, tra serietà e ironia. “Cosa devo promuovere? Vorrei promuovere il Bologna, che vada in Champions League . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

