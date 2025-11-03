Al LACMA Demna ha dato un' altra anticipazione del suo Gucci

Durante il weekend, Demna si è presentato al gala Art+Film del LACMA con una giacca di pelle. Ma non era una giacca di pelle qualunque. Con strisce verdi e rosse cucite sulle spalle e sulle maniche, era una giacca di pelle Gucci proveniente dalla sua prima collezione come direttore artistico. Non ne ha fatto un grande evento. Nessun comunicato stampa. Nessun post su Instagram. Solo un piccolo, sottile segnale per chi sa coglierlo. È così che il designer georgiano gestisce l’hype oggi. I tempi dei grandi lanci sono finiti. Ora sta rivelando la sua era Gucci a piccole dosi, un'apparizione alla volta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

