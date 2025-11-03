Al Fatebenefratelli di Benevento la Visita Canonica Generale
Comunicato stampa L’evento, condotto dal Reverendo Joaquim Erra Mas, è previsto dal 7 al 10 novembre L’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento si prepara ad accogliere la Visita Canonica Generale, prevista dal 7 al 10 novembre 2025. Questo significativo . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
