Al Fatebenefratelli di Benevento la Visita Canonica Generale

Fremondoweb.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato stampa L’evento, condotto dal Reverendo Joaquim Erra Mas, è previsto dal 7 al 10 novembre L’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento si prepara ad accogliere la Visita Canonica Generale, prevista dal 7 al 10 novembre 2025. Questo significativo . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

al fatebenefratelli di benevento la visita canonica generale

© Fremondoweb.com - Al Fatebenefratelli di Benevento la Visita Canonica Generale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Benevento, abusi durante le visite: cardiologo verso la sospensione - Ieri mattina la Procura della Repubblica ha notificato ai dirigenti dell’ospedale «Fatebenefratelli» di Benevento, che il loro dipendente Giovanni Vetrone 60 anni, cardiologo, si trova agli arresti ... Secondo ilmattino.it

Nuove tecnologie per chirurgia del Fatebenefratelli di Benevento - Nuove tecnologie a supporto della chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento: "Di particolare interesse è il recente acquisto di una nuova colonna laparoscopica 4K (Arthrex) con 4 diverse ... Lo riporta ansa.it

Ospedale Fatebenefratelli, l'arcivescovo Battaglia in visita agli ammalati - Solenne cerimonia religiosa per la festa della Madonna del Buon Consiglio all’ospedale Fatebenefratelli: il personale medico ha organizzato come ogni anno una grande festa all’interno del nosocomio ... Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Fatebenefratelli Benevento Visita Canonica