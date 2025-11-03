Al Cro in arrivo la tomoterapia di ultima generazione

Pordenonetoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Oncologia radioterapica del Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano si prepara a un importante rinnovamento tecnologico. Grazie a un finanziamento regionale di circa 8 milioni di euro, il reparto potrà sostituire la storica Tomoterapia con un macchinario di ultima generazione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

