Al Coccia torna il concerto di beneficenza Alessia & Friends

Torna al Teatro Coccia di Novara, mercoledì 5 novembre alle 21, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: "Alessia & Friends", il concerto di beneficenza organizzato da Casa Alessia Onlus, giunto quest’anno alla sua 21esima edizione. A condurre la serata sarà Lello Matrone, affiancato dalla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

