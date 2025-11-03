Al Coccia torna il concerto di beneficenza Alessia & Friends

Novaratoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna al Teatro Coccia di Novara, mercoledì 5 novembre alle 21, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: "Alessia & Friends", il concerto di beneficenza organizzato da Casa Alessia Onlus, giunto quest’anno alla sua 21esima edizione. A condurre la serata sarà Lello Matrone, affiancato dalla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

