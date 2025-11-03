Al Cinema Esperia Storia di un riscatto

Padovaoggi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello di Giuseppe Vinci fu il sequestro più lungo: 310 giorni in mano all'Anonima sequestri. La drammatica vicenda è raccontata nel film “Storia di un riscatto” del regista Stefano Odoardi".  «Rapito nel dicembre del 1994, Vinci, giovane imprenditore di Macomer venne liberato il 15 ottobre 1995. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

cinema esperia storia riscattoCinema Araceli, 5 novembre: proiezione speciale “Storia di un riscatto” - Una serata di grande cinema e profonda riflessione attende la comunità di Vicenza. Lo riporta vicenzareport.it

Olbia, “Storia di un riscatto”: il film che racconta il sequestro di Giuseppe Vinci - 30 la proiezione del film "Storia di un riscatto" di Stefano Odoardi. olbia.it scrive

cinema esperia storia riscattoCentinaia di spettatori per "Storia di un riscatto", il film sul rapimento di Giuseppe Vinci - Centinaia di spettatori e tanta commozione al cinema Costantino di Macomer per la prima di "Storia di un riscatto", il film di Stefano Odoardi che ripercorre la terribile vicenda del rapimento di Gius ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cinema Esperia Storia Riscatto