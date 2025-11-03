Al Cinema Esperia Storia di un riscatto
Quello di Giuseppe Vinci fu il sequestro più lungo: 310 giorni in mano all'Anonima sequestri. La drammatica vicenda è raccontata nel film “Storia di un riscatto” del regista Stefano Odoardi". «Rapito nel dicembre del 1994, Vinci, giovane imprenditore di Macomer venne liberato il 15 ottobre 1995. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
… ! Vi aspettiamo dalle ore 16.00 Presso l’Ex Cinema Esperia, Piazza XVII Martiri, Paliano Proiezioni dei cortometraggi in concorso Senza Speranza – Krysztof Bogucki - Italia Bugie Bianche - Si - facebook.com Vai su Facebook
Cinema Araceli, 5 novembre: proiezione speciale “Storia di un riscatto” - Una serata di grande cinema e profonda riflessione attende la comunità di Vicenza. Lo riporta vicenzareport.it
Olbia, “Storia di un riscatto”: il film che racconta il sequestro di Giuseppe Vinci - 30 la proiezione del film "Storia di un riscatto" di Stefano Odoardi. olbia.it scrive
Centinaia di spettatori per "Storia di un riscatto", il film sul rapimento di Giuseppe Vinci - Centinaia di spettatori e tanta commozione al cinema Costantino di Macomer per la prima di "Storia di un riscatto", il film di Stefano Odoardi che ripercorre la terribile vicenda del rapimento di Gius ... rainews.it scrive