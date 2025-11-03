Al Cinema Esperia il film di Reinhold Messner K2 - La grande controversia
In collaborazione con il C.S.I. Sezione di Padova che interviene alla serata con in saluto del Vice Presidente Paolo Podestà e il commento e l'approfondimento del Direttore della Scuola di Alpinismo "Piovan", Daniele Mazzucato Nel suo primo documentario destinato al grande schermo, l’icona. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
… ! Vi aspettiamo dalle ore 16.00 Presso l’Ex Cinema Esperia, Piazza XVII Martiri, Paliano Proiezioni dei cortometraggi in concorso Senza Speranza – Krysztof Bogucki - Italia Bugie Bianche - Si - facebook.com Vai su Facebook
Arriva al cinema "K2-La grande controversia", firmato da Reinhold Messner - Reinhold Messner rievoca, anche in chiave psicologica, la storia della spedizione italiana che nel 1954 conquistò il K2 nel film "K2 - Lo riporta msn.com
Al cinema “K2 – La Grande Controversia”, il docufilm di Reinhold Messner sulla storica spedizione alpina del 1954: dove vederlo - Nelle sale italiane “K2 – La Grande Controversia” di Reinhold Messner, il documentario che ricostruisce la spedizione italiana al K2 del 1954 ... Da greenme.it
Arriva nei cinema italiani “K2 – La Grande Controversia”, firmato da Reinhold Messner - Il re degli Ottomila affronta uno dei capitoli più spinosi e contestati dell’alpinismo italiano. Da montagna.tv