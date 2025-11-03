Al-BBand due serate | 12 e 21 novembre tra Affi e Verona

Novembre 2025 porta due occasioni imperdibili per chi ama il live: la Al-B.Band torna sul palco il 12 al Signorvino di Affi (VR) e il 21 all’Oazi di Verona. Serate pensate per cantare e ballare senza pensieri, tra energia trascinante e una convivialità che mette di buonumore. Due appuntamenti a novembre Mercoledì 12 novembre la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Al-B.Band, due serate: 12 e 21 novembre tra Affi e Verona